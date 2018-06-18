Психиатр рассказала о внесении игромании в перечень заболеваний

Сегодня, 16:03

Главный психиатр Москвы считает, что проблема зависимости детей от гаджетов со временем только растет. А также поделилась мнением о дополнении болезней Всемирной организацией здравоохранения.

К Анне Портновой тоже обращались дети разного возраста с проблемами и у каждого второго есть проблемы с компьютером. По ее мнению, родителям стоит больше уделять времени детям, потому что своим безразличием развивают у чад зависимость от гаджетов. Ведь сейчас взрослые просто покупают телефон или планшет, и дети их не трогают – они делают себе лучше, не думая о последствиях. Поэтому дошкольникам и младшим школьникам и вовсе не стоит давать в руки технику.

Портнова думает, что нужно в первого класса вводить курс психологии, чтобы уберечь их от конфликта в коллективе, беседовать о приоритетах в жизни, ну и конечно о такой проблеме, как игромания. Также существует проблема жестокости детей, чему может сопутствовать интернет и различные игры в компьтере.

Сегодня, 18 июня, были добавлены новые болезни Всемирной организацией здравоохранения. Психиатр поделилась, что решение о внесении игромании в перечень заболеваний и расстройств было правильным. Это был уже 11 том Международной классификации болезней.