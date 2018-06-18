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Ростов-на-Дону поразил посла Бразилии

Сегодня, 15:37

После проведения матча между командами Бразилии и Швейцарии у посла Антонио Салгадо оказалось свободное время, которое он потратил на ознакомление с городом. Дипломат высоко оценил не только уровень подготовки к ЧМ, но и был поражен красотой донской столицы.

На время проведения Чемпионата мира по футболу многие отложили свои дела и углубились в футбольные баталии. Так, посол Бразилии в России Антонио Салгадо сообщил, что будет следовать за любимой командой во все города, где пройдут ее матчи. Напомним, что первая игра сборной Бразилии состоялась в Ростове-на-Дону вчера 17 июня со сборной Швейцарии.

Дипломат сообщил, что несмотря на то, что бразильцы не выиграли у соперников, результат 1:1 его вполне удовлетворил. Салгадо уверен, что спортсмены сделают «работу над ошибками» и покажут лучший результат. После матча посол смог прогуляться по городу, где он находился впервые. После осмотра достопримечательностей донской столицы он заявил, что они с супругой восхищены ее красотой, а особенно природой. Ростов-на-Дону поразил посла Бразилии.

Особое впечатление на чету Салгадо произвел кафедральный собор в Новочеркасске, где им провели интересную экскурсию. Как фанат футбола, он не мог не побывать в футбольной школе «Реал Мадрид», которая базируется в ДГТУ. Здесь он пообщался с молодыми футболистами и руководством. В подарок Солдадо привез мячи с подписями игроков сборной Бразилии.

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