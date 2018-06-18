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В Латвии врач не оказал помощь русскоговорящему ребенку

Сегодня, 14:53

Проблема языка для жителей Латвии стоит очень остро, особенно для тех, кто считает свой родной язык русским. Таким людям запрещается занимать руководящие посты, а теперь, видимо, и получать медицинскую помощь.

В одно из медицинских учреждений Риги обратилась мать с шестилетней девочкой, у которой имеются врожденные проблемы со здоровьем. После того, как врач узнал, что малышка не владеет латышским языком, он посоветовал семье приходить в больницу с переводчиком, а не «качать права» в их стране. Врач не оказал в итоге медицинскую помощь русскоговорящему ребёнку.

После такого инцидента мать девочки оказалась в шоке, ведь клятву Гиппократу никто не отменял. Женщина сообщала, что ее ребенок не только не говорит на латышском, но и не понимает его, что усложнило ситуацию. На слова матери о том, что незнание латышского не является преступлением, медик ответил, что это очень плохо.

Женщина заявляет, что она на приеме выслушала целую лекцию о необходимости изучения латышского языка и государственности. За это время медик вполне могла осмотреть пациентку и оказать ей необходимую помощь.

Напомним, что 2 апреля текущего года президент Латвии подписала указ о переводе всех русскоязычных школ на латышский язык обучения. Российская сторона заявила о готовности ввести санкции из-за такого закона об образовании.

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