В Воронежской области хирургу из Украины подарили квартиру

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Власти решили мотивировать квалифицированного специалиста остаться в местной больнице.

В Воронежской области хирургу Александру Гончарову, переехавшему в регион из Украины, вручили ключи от новой квартиры. Врач практиковал в центральной районной больнице Россошанского района. Здесь он проживает с октября прошлого года вместе с женой и двумя детьми. Большую часть зарплаты мужчина отдавал на аренду жилья. Власти районного центра, где ощущается острый дефицит опытных квалифицированных специалистов, решили мотивировать хирурга остаться в районе и подарили ему по случаю Дня медицинского работника квартиру в Россоше. Мужчина признался, что после этого по-настоящему ощутил себя дома.

Ранее мы писали, что хирург-стоматолог стал врачом года в Новосибирской области. В регионе по случаю профессионального праздника выделили сотрудников сферы, которые отличились за последний год особым профессионализмом и ответственным отношением к работе.