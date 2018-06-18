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В Бурятии врачи борются за награду «Доктор Оскар-2018»

Сегодня, 14:32

Медики и облачались в супергероев, и пели волшебные песни. 20 июня в Бурятском театре оперы и балета огласят результаты конкурса, посвященного Дню медицинского работника.

В Бурятии квалифицированные врачи, работающие в разных учреждениях, активно борются за награду «Доктор Оскар-2018». В рамках конкурса были представлены 49 роликов, которые будут судиться зрителями по 6 номинациям. Результаты огласят на торжественном празднике 20 июня в театре оперы и балета в Бурятии.

Представители Городского перинатального центра пробуют свои силы в номинации «Работа - наш второй дом», исполнив песню о волшебных домах, где счастливые отцы получают долгожданных деток. Юмористический клип представили врачи Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом вместе с ребятами из КВН. Медики из Прибайкальской ЦРБ ради победы стали супергероями, спасая детей от болезней.

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