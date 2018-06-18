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«Умная» секс-кукла научилась отказываться от интима, если она «не в настроении»

Сегодня, 14:03

Испанский инженер Серги Сантос продолжает совершенствовать свои уникальные секс-куклы. Разработчик утверждает, что его «умные» изобретения уже умеют отказываться от интима, если они будут не в настроении.

Секс-роботы в скором будущем будет оказывать своим владельцам от интимных отношений и конкретно говорить «Нет», а также объяснять причину отказала. Разработчик секс-игрушек Серги Сантос утверждает, что сейчас он работает над новой версией «умной» куклы, которая будет уметь входить в «фиктивный» режим в определенных ситуациях и отказываться вступать в половой контакт.

Например, режим «фиктивный» может включаться, если датчики под кожей секс-куклы обнаружат, что к ней прикасаются агрессивно или неуважительно. Робот также сможет входить в невосприимчивый режим, если ему надоест излишнее внимание ее потенциального любовника-владельца.

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