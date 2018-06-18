В Тюмени мужчина неделю игнорировал инфаркт

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Жена вызвала своему мужу скорую, когда тому уже явно становилось хуже. Врачи настоятельно рекомендуют людям в возрасте не шутить с сердцем.

56-летний мужчина в Тюмени почувствовал жжение в левой части груди и проигнорировал сигнал организма. После ему стало лучше, но беспокоила слегка одышка и неприятные ощущения. Он неделю проходил в таком состоянии и осознанно игнорировал симптомы инфаркта.

Две недели назад, 3 июня, жена вызвала скорую, когда тому стало плохо. Врачи направили его в реанимацию, а позже вернули в обычную палату. Лекарям удалось спасти мужчину, и сегодня, 18-го июня он сможет вернуться домой. Инфаркт, благо, прошел без осложнений. Мужчина поделился с журналистами хорошим настроением и поделился, что очень благодарен «людям в белом». Врачи же считают, что мужчина мог бы и не улыбаться сейчас. Поэтому настоятельно рекомендуют всем, кому за сорок, каждый год проверять свое здоровье и при любых симптомах звонить немедленно врачам.

К слову, недавно врачи скорой помощи поделились списком болезней, которые могут вызвать внезапную смерть, в число которых входит и инфаркт. Также они посоветовали не ждать, когда болезнь явно придет в дом, а при начальных симптомах провериться в больнице.