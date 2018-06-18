VistaNews.ru


В Тульской области на видео попало гигантское НЛО

Сегодня, 12:57

При просмотре ролика видно, как яркий объект спускается к земле, а затем исчезает.

Как сообщил автор видео, он заснял гигантское НЛО 17 июня текущего года в небе в Тульской области. Он поехал с семьёй на дачу и ночью увидел непознанный объект, который снял на камеру смартфона, поэтому чёткость ролика и плохая.

Другой местный житель заявил, что видел такое же явление в Красивой мече во время похода. Однако тогда был шире шлейф и объект пролетал над горизонтом.

                                   

Скорее всего, мужчинам удалось стать свидетелями полёта небольшого метеорита, который попросту сгорел в атмосфере. Дело в том, что в июне в космосе происходит множество интересных процессов, и падающий метеорит может был одним из них.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Камера ночного видения засняла в Бразилии скоростной НЛО

Житель Смоленска запечатлел на видео НЛО

В Мексике очевидцы сняли на видео мерцающий НЛО

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем