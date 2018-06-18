В Тульской области на видео попало гигантское НЛО

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При просмотре ролика видно, как яркий объект спускается к земле, а затем исчезает.

Как сообщил автор видео, он заснял гигантское НЛО 17 июня текущего года в небе в Тульской области. Он поехал с семьёй на дачу и ночью увидел непознанный объект, который снял на камеру смартфона, поэтому чёткость ролика и плохая.

Другой местный житель заявил, что видел такое же явление в Красивой мече во время похода. Однако тогда был шире шлейф и объект пролетал над горизонтом.

Скорее всего, мужчинам удалось стать свидетелями полёта небольшого метеорита, который попросту сгорел в атмосфере. Дело в том, что в июне в космосе происходит множество интересных процессов, и падающий метеорит может был одним из них.