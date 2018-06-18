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Гуляющих девушек на поводке у мужчин заметили жители Астрахани

Сегодня, 12:55

Поводки были на шеях и руках девушек, а мужчины вели их по главной улице города, как собак. Местные жители сразу же опубликовали фотографии произошедшего.

Пока что неясен смысл задумки, однако очевидцы необычного происшествия предположили, что молодые люди вышли на улицу в столь странном виде для того, чтобы привлечь внимание общества. А особо эрудированные жители Астрахани рассказали, что скандальный секс-тренер Алекс Лесли также подвергал девушек подобным «испытаниям», надевая на них ошейники на улице.

Это делалось для того, чтобы девушки якобы избавились от стеснений и комплексов в обществе. Некоторые особо любопытные, которые заметили необычную компанию, подходили к молодым людям с девушками на поводках и спрашивали, все ли в порядке. На что гуляющие на поводке у мужчин девушки отвечали, что им так нравится.

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