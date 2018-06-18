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Россиянка взяла кредит, чтобы побывать на ЧМ-2018

Сегодня, 12:47

Таким образом женщина хотела исполнить мечту супруга, но позже пожалела о содеянном.

Проживающая в Ухте россиянка по имени Александра решила взять кредит, чтобы исполнить мечту супруга и побывать на ЧМ-2018. В итоге она получила деньги и купила за 12,6 тысячи рублей билет на матч Португалия-Иран, который будет проходить 25 июня в Саранске.

9 июня супругу одобрили получение Fan-ID или паспорта болельщика. Семья даже успела забронировать номер в отеле за огромные деньги. Однако 16-го пришло СМС-оповещение, что паспорт болельщика супруга не действителен.

В итоге Александра с мужем решили обратиться в центр выдачи Fan-ID. Там подтвердили, что паспорт недействителен, но точных причин не объяснили, сказав, что сделать с этим ничего не могут.

Александра считает, что выдающих Fan-ID людей смутила в первую очередь судимость её 33-летнего супруга. Однако, как добавляет женщина, он отбыл только несколько месяцев наказания, будучи ещё 18-летним. Сейчас же эта судимость полностью погашена.

Чтобы решить этот вопрос, семья собирается звонить на горячую линию по правам человека в России, которую специально открыли к чемпионату.

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