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В 100 городах РФ появятся пункты выдачи посылок AliExpress

Сегодня, 12:16

В компании считают, что новая услуга позволит сократить сроки получения заказов. К примеру, жители крупнейших городов государства будут получать свой заказ за 8-15 дней.

Представитель AliExpress заявил, что, начиная с 19 июня, в 100 городах РФ появятся специальные пункты выдачи посылок. Отмечается, что забрать купленные на площадке товары можно будет в PickPoint, постматах Qiwi и Pulse Express, а также в салонах Tele2 и «Ростелеком». Новая услуга будет доступна для двух тысяч «пикап-зон».

Логическим партнёром для AliExpress станет компания Dynamic Parcel Distribution. Генеральный директор «пикап-зон» Надежда Романова и председатель компании указанные данные уже подтвердили. Поначалу через пункты выдачи можно будет получать больше 3 миллионов товаров, среди которых будет одежда с электроникой. В это же время вес посылки не должен превысить 15 килограммов, а габариты должны быть не больше 60 на 40 на 30.

В AliExpress считают, что новая услуга сократит срок получения заказа. Планируется, что люди из самых крупных городов страны будут получать заказ в два раза чем обычно – за 8-15 дней.

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