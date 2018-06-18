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В Смоленске сняли жаркие танцы пассажирок ВАЗа, пока горел «красный»

Сегодня, 12:01

Ролик опубликован в YouTube, в названии фигурирует фраза «приват-танцы». Инцидент произошел на перекрестке улиц Кирова, Николаева и Нормандия-Неман.

В Смоленске местные жители, остановившиеся на светофоре, сняли жаркие танцы трех пассажирок ВАЗа. Девушки отжигали, пока горел красный цвет светофора, а за 10 секунд до страта послушно сели в салон и уехали в неизвестном направлении. Примечательно, что веселые пассажирки ВАЗ-2109 снимали себя на смартфон, видимо, ролик уже набирает лайки в социальных сетях.

Свидетелями плясок стали водитель и пассажир сзади стоящей машины и многие другие граждане. Видео появилось в YouTube под названием «Смоленск. приват танцы троих девушек на светофоре трёх дорог. июнь 2018. Смотреть всем)». На вид девушки очень молодые, возможно, среди них есть школьницы. В целом, разврата в поведении танцовщиц замечено не было.

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