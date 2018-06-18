Соседи завели дикого медведя в городе Зея

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Люди из близлежащих домов возмущены тем, что хищник живет посреди города. Местные жители требуют сдать медведя в зоопарк.

Соседка обратилась за помощью в местную газету «Зейский вестник». Она рассказала, что дикий медведь живет прямо у нее за забором, у соседей. По словам пенсионерки, животному уже более трех лет, он кастрирован и живет в доме без разрешения администрации. Многие подчеркивают, что даже если соседям все равно на безопасность местных жителей, ведь медведь дикое животное, то они хотя бы могли подумать о своем любимце. Ведь животное живет в неволе, вольер очень маленький, а на улицу медведя почти не выпускают.

Позже выяснилось, что в вольере жили два медведя, однако один из них прокопал ход под клеткой и сбежал. После того, как взрослый медведь выбежал на улицу в городе Зея, полицейским пришлось застрелить животное. Местные жители не понимают, зачем соседи завели медведя, ведь в случае, если он выберется наружу, могут пострадать дети из школы, которая находится на этой же улице.