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В России люди «ходят налево» от скуки

Сегодня, 11:33

После проведённого опроса эта причина стала самой основной. Только на втором месте стоят «чувства» и «недостаток внимания».

Недавнее исследование специалистов из социальной сети «Фотострана» показало, что в России большинство граждан, а именно 32% опрошенных, изменяют своим возлюбленным от скуки. Люди заявили, что «ходят налево» из-за угасающих чувств, что становится причиной скуки.

26% респондентов заявили, что главной причиной неверности может быть недостаток или избыток чувств и внимания. Они считают, что в отношениях нужно выбрать правильный баланс.

15% граждан полагают, что на неверность может подталкивать не совершенность партнёра. Чаще всего она становится причиной сексуальной неудовлетворённости, или же из-за того, что супруга может быть не такая нежная и романтичная, как любовница.

8% человек уверены, что полигамность присутствует в психике людей, а в частности мужчин, которые изменяют по заложенному биологией принципу. Женщины же, в основном, моногамны.

Некоторые респонденты заявили, что причиной измены может быть отсутствие денег у партнёра, отсутствие чувства юмора или же красивой внешности.

Стоит отметить, что часть граждан даже не задумывалась над вопросом измены. Всего исследователи изучили данные 12 тысяч человек.

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