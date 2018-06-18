В Англии появилось неопознанное животное, которое напомнило чупакабру

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В небольшом городе Харт на юго-востоке Англии местная жительница столкнулась с неопознанным существом, которое напомнило ей настоящую чупакабру. Об этом передает портал «ВладТайм».

Сообщается, что 46-летняя англичанка Диде Филлипс пришла в ужас, когда возле своего автомобиля поздно вечером увидела странное животное. Женщине удалось сфотографировать зверя, который охотился на её собак. Филлипс признается, что существо напоминало оборотня. В один момент животное напало на женщину, однако Диде удось сразить его.

Женщина сообщает, что чупакабра была слаба из-за возможной болезни. Британские полиция склоняется к тому, что Филлипс встретилась с дикой рысью, которая была больна бешенством.