«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

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Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые считают, что насекомое – это тот самый гоблин насильник.

Странное видео с насекомым, которого уже прозвали демоном, попало в Сеть. По словам мужчины, странный представитель животного мира пытался съесть всю его семью. Трое человек собрались и смотрели, как клещ-людоед после его обнаружения стал шевелить усиками и прятаться в свой панцирь.

В комментариях некоторые люди предположили, что это насекомое – пожиратель душ. Эти гоблины-насильники, как считают любитель паранормального в комментариях, превращаются в различных существ. После этого они пробираются в человека и пожирают его изнутри.

Однако позже в споры вступили приверженцы науки. Они заявили, что странный клещ-людоед – это всего лишь обычный муравей-лев. Этот вид не очень известен, но он существует. Насекомое же извивалось и пряталось в свой панцирь только потому, что в него тыкали палкой, и оно, возможно, было частично раздавлено.