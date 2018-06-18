VistaNews.ru


«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

Сегодня, 10:56

Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые считают, что насекомое – это тот самый гоблин насильник.

Странное видео с насекомым, которого уже прозвали демоном, попало в Сеть. По словам мужчины, странный представитель животного мира пытался съесть всю его семью. Трое человек собрались и смотрели, как клещ-людоед после его обнаружения стал шевелить усиками и прятаться в свой панцирь.

В комментариях некоторые люди предположили, что это насекомое – пожиратель душ. Эти гоблины-насильники, как считают любитель паранормального в комментариях, превращаются в различных существ. После этого они пробираются в человека и пожирают его изнутри.

Однако позже в споры вступили приверженцы науки. Они заявили, что странный клещ-людоед – это всего лишь обычный муравей-лев. Этот вид не очень известен, но он существует. Насекомое же извивалось и пряталось в свой панцирь только потому, что в него тыкали палкой, и оно, возможно, было частично раздавлено.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

«Ограбление века»: В Ростове вор пробрался в пекарню, чтобы съесть все слойки

Уфолог заметил на Марсе аномальную зону обитания пришельцев

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем