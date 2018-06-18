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«Трансформеры уже в России»: На Кубани началось «восстание машин»

Сегодня, 10:03

Космические пришельцы появились на улицах Краснодарского края.

«Восстание машин» началось на Кубани накануне. Талантливые местные инженеры решили воссоздать персонажей популярной кинофраншизы «Трансоформеры» из подручных материалов. Отныне наблюдать за автоботами в России уже можно не только с кресел кинозалов. Модели уже привлекли внимание многих поклонников киновселенной. Народные умельцы уже успели соорудить российского родственника знаменитого Бамблби, которого уже окрестили «Вазбелби» или «Тазотрон».

Машины показали на днях на шоу-каскадеров из Кубани. Также здесь можно увидеть даже Оптимуса Прайма. Инженеры решили добавить к образам оружие, поскольку без него огни кажутся скучными. Разумеется, речь идёт о бутафорском оборудовании. На очереди - создание десептиконов. Маленькие роботы, которые строят козни людям, будут управляться через пульт управления.

Ранее мы писали, что восстание бабушек против машин в Волгограде насмешило соцсети. Конфликт между пенсионерками и автовладельцами запечатлели на камеру.

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