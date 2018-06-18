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Кейт Миддлтон нарушит королевские традиции на крещении младшего сына

Сегодня, 09:18

Герцогиня Кейт Миддлтон пойдет против королевских правил и традиций на крещении собственного младшего сына принца Луи. Миддлтон планирует показать публике тайну крещения в режиме онлайн, что запрещают правила королевской семьи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям знают, насколько их семью любят люди со всего мира. Именно по этой причине герцогиня хочет показать поклонникам, как проходит обряд крещения по королевским правилам. Однако протокол гласит, что данное событие должно происходить исключительно в закрытом режиме.

Недавно Миддлтон сообщила, что нашла выход из ситуации и если нельзя будет снимать на видео крещение сына, то в режиме онлайн будут выходить фотографии с семейного таинства. Снимки можно будет посмотреть на официальных аккаунтах королевской семьи. На данный момент дата крещения принца Луи не сообщается.

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