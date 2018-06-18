Западные зоозащитники не оценили средневековые забавы россиян

Сегодня, 09:26

Специалисты из организации PETA требуют освободить дрессированного медведя, которого катали на машине по Москве и заставляли играть на дудке. У многих попавшие в Сеть кадры вызвали отрицательную и негативную реакцию.

Журналист CNN, комментируя играющего на дудке медведя, отметил, что для россиян такие средневековые забавы и зрелища являются самым обычным делом и считаются в порядке вещей. В стране постоянно в рамках какого-нибудь массового гуляния или праздничного события часто используются дикие животные. Часто можно увидеть медведей, хищных птиц, обезьян и так далее. Их приносят, чтобы посетители шоу могли сфотографироваться или просто посмотреть, как те выполняют натренированные действия, вроде танцев.

Попавшие в Сеть кадры с медведем не оценили люди по всему миру. К примеру, западные зоозащитники из немецкого отделения PETA дали даже официальное заявление. По словам специалистов, медведь с музыкальным инструментом – это жестокое зрелище, которое не должно ассоциироваться у людей с Москвой и Чемпионатом мира. Зоозащитники требуют властей российской столицы отобрать животное и поселить его в естественную среду обитания: в заповедник, где его никто не будет трогать.