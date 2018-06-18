В Воронежской области местный житель выиграл квартиру в лотерею

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Счастливого обладателя главного приза пока найти не могут.

В Воронежской области купили выигрышный лотерейный билет, который даёт право получить бесплатную квартиру. Местный житель выиграл в жилищную лотерею, но пока не дал о себе знать. Розыгрыш проходил в предыдущий уик-энд. Организаторы розыгрыша сразу же определили, где был куплен билет, однако выяснить личность его приобретателя пока не смогли. Это уже не первый раз, когда жители региона становятся счастливыми обладателям и лотерейной недвижимости. Ранее воронежцам удавалось также получить квартиры, дома у моря и крупные денежные призы. Настоящий бум лотерея вызвал после того, как пенсионерка из Панино выиграла 506 млн рублей. Местные жители принялись закупать желанные билеты сотнями. В то же время большинство из них ничего не выиграли.

Ранее мы писали, что под Воронежем житель купил лотерейный билет и получил дом у моря. Мужчина не ожидал, что его приз окажется столь дорогостоящим.