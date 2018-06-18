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Блондинку в трусиках сняли в трущобах Воронежа

Сегодня, 07:53

Молодая девушка стояла у ужасных многоэтажных домов в каком-то пустыре.

На одной из улиц Воронежа местная девушка сфотографировалась в одних трусиках от купальника. Блондинку сняли прогуливающуюся босиком по песку в каких-то трущобах и высоких кустарниках, почти с человеческий рост. Рядом с девушкой водоёмов не было, а вот окружающий вид совсем не соответствовал молодой красавице.

Снимок был опубликован в социальных сетях. Жители Воронежа заявили, что девушка своим видом украсила «городские трущобы». Они предлагают использовать эту фотографию риелторам, потому что никто не будет смотреть «эти убогие дома», а горожанка может исправить ситуацию.

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