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В Казахстане обнаружено «гиблое место», где постоянно болеют и умирают люди

Сегодня, 20:09

Вода и воздух там фактически смертельно опасные, что подтверждают независимые эксперты. В поселке Сулу Коль распространены онкологические заболевания, а детей родители возят на обследования с невероятной частотой.

В Казахстане обнаружено так называемое «гиблое место», где постоянно болеют и умирают люди. Уже сейчас в населенном пункте осталось 559 человек, а старожилы не помнят, чтобы подобное их беспокоило раньше. Воздух в поселке наполнен ядовитыми запахами «тухлых яиц», вода покрыта пленкой от бензина, а сизый туман по утрам добавляет причин для беспокойства граждан.

Глава местного сельсовета во время попытки журналистов встретиться был на больничном, поэтому поговорил с корреспондентами его заместитель. Гарифулла Баймукашев отметил, что эксперты из экологической комиссии скоро прибудут, а люди в поселке умирают, как и везде – от старости и болезней.

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