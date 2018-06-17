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На крыше частного дома в Беларуси поселился паук-монстр

Сегодня, 20:03

Гигантское насекомое покрыло своей паутиной половину крыши строения на Клинической улице в Витебске.

На крыше частного дома в Беларуси поселился громадный паук-монстр, внешний вид и габариты которого устрашают. Членистоногое напоминает ожившее чудовище из фильмов ужасов про гигантских пауков, а его паутина покрыла половину крыши здания. Как выяснилось, паук является лишь ажурным украшением, которым оригинальные хозяева решили украсить свой дом.

Помимо насекомого с гигантской паутиной, дом отличается от остальных строений ажурной резьбой по дереву и необычным балкончиком на фронтоне. Прохожие в соцсетях делятся своими переживаниями, которые они испытали при виде паука-монстра, а также описывают облегчение, которое испытали, узнав, что паук ненастоящий.

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