В Воронеже используют советскую рекламу

Сегодня, 17:59

Необычная агитационная реклама привлекла внимание жителей Воронежа.

Оригинальная реклама появилась у одного из пунктов приёма металлолома в Воронеже. Реклама выполнена в стиле советского агитационного плаката, на котором читается лозунг «Если денег карманных мало - ждёт тебя пункт приёмки металла!» На плакате изображена женщина, моющая посуду, ей помогают дети. Таким лозунгом она подсказывает, как им можно заработать дополнительные карманные деньги.

Подобные агитационные плакаты были очень популярны в СССР. С их помощью доносили необходимую информацию, используя красочные картинки и запоминающиеся короткие лозунги. Агитационные плакаты служили призывом к труду, нравственности, патриотизму, борьбе с преступностью, ленью и врагами.

Подобные плакаты можно увидеть не только в Воронеже, но и во многих других городах. Часто их используют люди с чувством юмора, которым нравятся подобные лозунги.