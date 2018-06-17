Над Петербургом появилась дыра в небе

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Она похожа на след от НЛО, о чем сейчас говорят современные уфологи. Снимок появился в «ВКонтакте» на странице пользователя Evka Lu.

Сегодня, 17 июня, над Петербургом на улице Котова местная жительница стала свидетелем того, как в небе появилась дыра. Она опубликовала снимок в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице и подписала его комментарием: «То ли дыра в небе, то ли НЛО прилетело».

Питерская фотография схожа с кадрами, которые массово публикуются в Сети. Уфологи заявляют, что НЛО меняют форму облаков на Земле, проходя сквозь них. Если учесть эту теорию, то в Петербурге побывали представители инопланетной цивилизации и множество граждан стали тому свидетелями. К сожалению, современная уфология не в силах объяснить подобные вещи.