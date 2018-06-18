Россиянин хочет засудить Apple за отказ разблокировать краденный iPhone

Сегодня, 06:30

Житель Кургана стал владельцем смартфона через рынок, куда устройство пятого поколения попало из США. Придя домой, мужчина не смог включить телефон, после чего отправился в техподдержку за помощью, но и там его ожидала неудача.

Россиянин хочет засудить компанию Apple за отказ разблокировать краденный iPhone. Оказалось, что устройство перешло в режим «Найти iPhone», после чего пользоваться его функциями новый владелец не смог. Однако выйти на продавца пострадавшему не удалось, но сдаваться житель Кургана не намерен.

Мужчина убежден, что в компании имеют возможность без участия предыдущего владельца разблокировать гаджет, однако не хотят этого делать. Именно поэтому он уже подал иск в Тверской суд Москвы, где требует от местных сотрудников корпорации немедленной разблокировки устройства.