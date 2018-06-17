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На Среднем Урале началась проверка стоянок маломерных судов

Сегодня, 16:20

Из 50 сооружений 19 уже не допущено к эксплуатации, но мероприятия по установке нарушений продолжаются до настоящего времени. Представители госинспекции по маломерным судам (ГИМС) сообщают, что численность лодок и катеров в регионе постоянно увеличивается.

На Среднем Урале проверка стоянок маломерных судов началась еще в первом летнем месяце, и окончательные результаты по освидетельствованию соблюдения правил эксплуатации будут обнародованы в течение некоторого времени. Всего к проверке должны подготовиться 63 базы-стоянки.

На 19 стоянках, которые не допущены для использования, основными нарушениями были названы несоответствующее нормам техническое состояние, а также отсутствие необходимых договоров о предоставлении в пользование акватории водного объекта.

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