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Жители Воронежа увидят новую пометку на экранах телевизоров

Сегодня, 16:19

Переход на новый способ телевещания приведёт к появлению новой пометки в виде буквы рядом с логотипами телеканалов.

В связи с переходом российского телевидения на цифровое вещание, в начале 2019 года большинство федеральных каналов перестанут вещать аналоговым способом. Для большинства россиян это значит либо покупку приставки для цифрового вещания, либо переход в онлайн-просмотр.

Первыми заметят изменения жители Воронежа. На экранах их телевизоров, возле логотипов таких российских телеканалов как: «Россия 1», «Первый канал», НТВ, Рен-ТВ, СТС и 5 Канал можно будет увидеть пометку в виде буквы «А», означающую, что телевещание проводится аналоговым способом, а не цифровым.

По словам пресс-службы филиала РТРС, это будет служить, своего рода, напоминанием о том, что необходимо приобрести цифровую приставку для аналогового телевизора, либо, в случае с новым телевизором, перейти на приём цифрового сигнала.

Напомним, что к началу 2019 года все федеральные каналы перейдут на цифровое вещание, региональных каналов это не коснётся.

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