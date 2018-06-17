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Медведь из Ольховки напал на дрессировщика во время представления

Сегодня, 16:00

В Волгоградской области уставший медведь напал на дрессировщика. Работники цирка быстро среагировали и освободили мужчину.

Вчера, 16 июня, во время циркового представления в Ольховке зрители сразу заметили неохоту косолапого. Он без какого-либо энтузиазма скатился с горки и тут же хотел уйти. Дрессировщик попытался в рамках шоу «красиво» вернуть зверя людям, однако получил отказ в виде нападения. Гости цирка тут же испугались медведя и за жизнь бедного мужчины, но работника быстро освободили коллеги. Как сообщается, никто не пострадал.

Также зрителей интересует вопрос, будет ли завтра на выступлении медведь, либо же нет.

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