ВИЧ–позитивная женщина из Волгограда живет полной жизнью и рожает детей

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Жительница Волгограда узнала о том, что у не ВИЧ-инфекция, когда ей было 18 лет. Девушка лечилась в больнице от желтухи. Сдала анализы крови. Диагноз сообщили врачи.

Сначала были отчаяние и шок. Потом молодая женщина приняла решение, что будет жить столько, сколько получится. А вскоре начала помогать тем, у кого такой же диагноз.

Уже 17 лет волгоградка живет с диагнозом ВИЧ-инфекция. Никогда никаких вредных привычек у девушки не было. Был любимый молодой человек. ВИЧ заразилась от него половым путем, а он исчез. Вспоминать об этом парне женщина не хочет. О диагнозе узнала в больнице, где лечилась от желтухи. «Красный бланк на тебя пришел», вспоминает Ольга (имя изменено). «Что такое красный бланк?» спрашиваю. «Что-что да СПИД у тебя!», - сказала одна из врачей. Девушка не могла поверить, что это случилось с ней.

Специалисты Центра СПИДа помогли девушке прийти в себя. Страшный вирус никак себя не проявлял. Жизнь Ольги пошла, как и прежде. Медики объяснили, что ВИЧ - это еще не СПИД. Есть специальная терапия, с которой можно прожить не два-три года, как пугали врачи, а намного дольше. И Оля решила, что будет помогать себе и другим жить полной жизнью. Консультировала всех желающих по телефону, организовывала акции поддержки больных. Одной из первых в России открыла клуб знакомств для ВИЧ-позитивных. Убеждала не бояться рожать детей. Сегодняшний уровень медицины позволяет женщинам с ВИЧ рожать здоровых детей.

А потом девушка встретила свою любовь. Вышла замуж за парня с таким же диагнозом. У них растет совершенно здоровая дочь. А скоро на свет появится второй малыш. Своим примером пара показывает всем, что ВИЧ-инфекция - не приговор.