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Медики объяснили, почему безымянный палец идеально подходит для взятия крови

Сегодня, 01:30

Специалисты пояснили, что мизинец и большой палец склонны к разнесению инфекции на всю руку при неправильном обращении лаборанта. Любой анализ врачам удобнее делать из венозной крови, но осуществить такие манипуляции не всегда удобно.

Медики объяснили, почему безымянный палец идеально подходит для взятия крови, а любой другой – не является лучшим вариантом. В случае с указательным и среднем пальцами, они являются грубыми и максимально задействованными человеком при повседневных задачах, поэтому проколоть их не так легко. В то же время, безымянный является самым удобным, кожа на нем очень тонкая, а заживление происходит быстрее.

Большой палец и мизинец – самые неподходящие, ведь имеющиеся в них сухожилия опасно повреждать. Пальцы могут стать разносчиками инфекции по всей руке, а их заживление и восстановления происходят очень болезненно.

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