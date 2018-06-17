Вы все заблуждались: Итальянский повар раскрыл секрет правильного употребления пиццы

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Итальянский повар Стефан Сирене проинформировал, что люди кардинально ошибаются, когда едят пиццу привычным всем образом. Необычный, но правильный метод употребления пиццы гарантирует, что начинка никогда не упадет.

Повар из Италии Стефан Сирене наглядно продемонстрировал, как правильно следуют употреблять такое национальное итальянское блюдо, как пицца. По словам повара, многие люди заблуждаются, когда от пиццы отрезают треугольные ломтики и прямо так подносят ко рту. Таким способом человек может испачкаться или потерять начинку. Стефан утверждает, что изначально пицца продавалась только на улицах и считалась фаст-фудом, поэтому традиционно сложилась и форма подачи блюда.

Для правильного употребления пиццы её нужно сложить пополам один раз, а затем второй раз. Такой метод «кармашка» поможет не терять начинку во время прогулки и позволит полностью почувствовать вкус итальянской пиццы.