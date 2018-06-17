В Санкт-Петербурге на ЧМ нашли потерянного ребенка за 30 секунд

Сегодня, 12:45

На Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, в фан-секторе Чемпионата мира по футболу потерялся ребенок. Отец девочки взобрался на акустику, чтобы найти ее. Девочку нашли благодаря сообщению об этом в микрофон. Потерянного ребенка нашли за 30 секунд.

Отец потерял свою дочь в толпе, и, чтобы увидеть ее, перемахнул через ограждение и взобрался на колонки. Служба безопасности Чемпионата пригласила его на сцену обратиться к дочери в микрофон. Ребенок, услышав голос отца, вышла из толпы, которая на тот момент затихла, чтобы помочь в поиске. Болельщики поддержали овациями это событие громче, чем победы любимых команд.

Служба безопасности рекомендует регистрировать детей во избежание неприятностей. У стойки регистрации детей, у первого входа, ребенка регистрируют и выдают специальный браслет.