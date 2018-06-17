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В офисе британского депутата повесили трусы из-за принятия скандального законопроекта

Сегодня, 12:58

Британка развесила своё белье с надписью «Никто не должен увидеть мои обнажённые фото, пока я этого не захочу» в офисе политика в знак протеста против закона о вуайеризме.

Кристофер Хоуп блокировал законопроект, который вводит штраф за подглядывание за людьми, которые занимаются сексом, раздеты или находятся в туалете. Политика обвиняют в желании сделать женщин более уязвимым и подозревают, что он сам может промышлять таким, раз блокирует законопроект, который британское общество так требует.

Протестную акцию поддержали много интернет-пользователей. «Нам стоит поучится у этой отважной девушки идти против системы», - написал один из комментаторов. Тереза Мэй выразила разочарование в связи с отклонением скандального закона, ведь, по её словам, вуайеризм – вторжение в частную жизнь, которое оставляет жертв в подавленном состоянии и наносит им сильный психологический вред.

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