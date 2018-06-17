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Московский метрополитен представил лимитированную коллекцию одежды к ЧМ-2018

Сегодня, 12:30

Сувенирная линейка одежды от дизайнера Кати Добряковой, посвященная Чемпионату FIFA, включает футболки, кепки и толстовки.

Метрополитен в Москве внес свой вклад в спортивную жизнь страны, и представил лимитированную сувенирную коллекцию одежды, посвященной ЧМ-2018 по футболу. Дизайнером линейки выступила Катя Добрякова. Выпущенные кепки толстовки и футболки содержат ироничные тематические надписи, которые оценят не только футбольные фанаты.

В пресс-центре столичной подземки отметили, что линейка получались довольно минималистичная, в современном стиле. За основу были взяты ироничные фразы на русском и английском языках «I loved football before it became mainstream», «Я буду любить тебя и в горе и в радости», «Я пас», «Чтобы забить мяч, надо научиться думать, как мяч. Забей», и другие.

Одежду со вчерашнего дня реализуют на стойках «Живое общение» в сувенирных торговых точках на станциях «Трубная» и «Маяковская». Футболка обойдется фанатам в 990 рублей, толстовку можно приобрести за 1950, а с завтрашнего дня в продажу поступят кепки за 950 рублей.

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