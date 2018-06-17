Сегодня, 12:11

В области провели командные состязания между фельдшерами скорой помощи. Первое место отвоевала команда Тюмени.

В первой части оказывали помощь пострадавшим в ДТП и проверяли команды на скорость. А во второй части оценивали выполнение сердечно-легочной реанимации. Как отмечает команда, водитель играет важную роль в спасении. Распаковка щита для иммобилизации, носилки, сбор капельницы – это вещи, за которые отвечает именно он.



Команда – победитель выступала первой, и, по словам участников, это добавило волнения. Соперники были не менее талантливы, но тюменская команда оказалась слаженнее и быстрее. Главным соперником, который отстал на 1,5 балла, оказалась команда из Тобольска. Они заняли второе место. В Тюмени работает лучшая команда скорой помощи.