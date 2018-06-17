VistaNews.ru


В Тюмени работает лучшая команда скорой помощи

Сегодня, 12:11

В области провели командные состязания между фельдшерами скорой помощи. Первое место отвоевала команда Тюмени.

В первой части оказывали помощь пострадавшим в ДТП и проверяли команды на скорость. А во второй части оценивали выполнение сердечно-легочной реанимации. Как отмечает команда, водитель играет важную роль в спасении. Распаковка щита для иммобилизации, носилки, сбор капельницы – это вещи, за которые отвечает именно он.

Команда – победитель выступала первой, и, по словам участников, это добавило волнения. Соперники были не менее талантливы, но тюменская команда оказалась слаженнее и быстрее. Главным соперником, который отстал на 1,5 балла, оказалась команда из Тобольска. Они заняли второе место. В Тюмени работает лучшая команда скорой помощи.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Тюмени женщина родила в 500 метрах от роддома

В Тюмени ребенок отгрыз и съел кусок ртутного градусника

В Тюмени медики спасли отравившегося хлоркой ребенка

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем