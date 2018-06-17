Две фигуристые девушки из Воронежа «отожгли» на видео

Сегодня, 11:27

Один из очевидцев снял двух фигуристых девушек в одном из ночных заведений Воронежа. Девушки своим примером показали, как нужно «отжигать» под известную песню группы «Ленинград» – «Баба-бомба».

Посетители ночного заведения были приятно удивлены таким талантам девушек. В сети они получили массу комплиментов не только от мужчин, но и девушек. Юзеры социльных сетей шутя предлагают девушкам подрабатывать у лидера группы Шнурова подрабатывать на подтанцовке.

Также из видео, которое попало в сеть видно, что девушки были в похожей одежде. Многие мужчины написали под видео, что они полностью оправдывают название композиции.