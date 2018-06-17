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Далай-лама раскрыл простой секрет счастья

Сегодня, 11:25

Духовный лидер буддистов в своем выступлении в Риге не сказал ничего нового, однако, для многих молодых адептов из стран Балтии и России слова Далай-ламы XIV стали настоящим откровением.

Далай-лама раскрыл простой секрет счастья для каждого человека, независимо от его религиозных и политических предпочтений, социального положения, а также материальной успешности. Духовный лидер в очередной раз повторил старую как мир истину, что мир в душе возможен только тогда, когда человек является свободным от материалистических предпочтений. Когда жажда наживы и сиюминутного успеха не превращает человека в раба, следующему предписанным правилам.

Современная культура, по словам Далай-ламы, сублимирует в себе все пороки общества, которым легче следовать людям слабым, которые не хотят строить свой собственный, гармоничный мир. Далай-лама подчеркнул, что среди человеческих эмоций, гнев является наиболее деструктивным качеством. Он исподволь разрушает иммунную систему и приводит к преждевременной смерти. Напомним, выступление буддийского духовного лидера собрало в Риге более четырех тысяч верующих из России.

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