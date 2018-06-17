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Черные тараканы "облепили все жилые дома" Ростова

Сегодня, 11:23

Ростовчане в ужасе – улицы города заполонили черные тараканы. Народ возмущается бездействием властей.

На днях одна из местных жителей выложила фотографию бегающих черных тараканов по улице 40-летие Победы. Екатерина Петрова пожаловалась подписчикам, что те попросту «облепили все жилые дома», что «пройти по улице невозможно». Также Blatta orientalis (научное название насекомых) перебираются и в дома людей. Жители Ростова пытаются заявить о проблеме местным властям, но пока их просьба не была услышана.

Черные тараканы – один из вымирающих видов. Появляются возле сбросов отходов. Где мусор – там и они. В жилые дома проникают через канализацию, возможно принести их с вещами или продуктами. Они всеядны, поэтому в доме может пострадать даже электропроводка. Вывести их максимально сложно, но возможно. В первую очередь, стоит обратить на чистоту комнат.

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