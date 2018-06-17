VistaNews.ru


В Белгороде дачники просят власти вернуть «автобусы-нелегалы»

Сегодня, 10:44

Единственный автобус катастрофически не справляется с потоком пассажиров. Инцидент зафиксирован в Шопино в Яковлевском районе города, сообщает «Россия 1».

В Белгороде дачники из Шопино просят местные власти отреагировать на ситуацию или вернуть «автобусы-нелегалы», так как с момента их исчезновения стало практически невозможно проехать на свои участки. Решение об их устранении приняли еще в феврале месяце. На сегодняшний день Теперь белгородские дачники могут воспользоваться маршрутом «107», который в день ходит только 4 раза в одну сторону, причем у водителей выходной в понедельник и четверг. Первый маршрут стартует в 7 часов утра, потом в 9 часов утра, последние два в 15:00 и начало восьмого вечера. Дачники заявляют, что на вечерний автобус практически невозможно попасть из-за большого наплыва людей.

По словам Александра Немыкина, главы департамента городского хозяйства администрации Белгорода, в экспериментальном плане количество поездок в день увеличили до 16 раз, это пока единственное решение проблемы. Ранее, когда курсировали «автобусы-нелегалы», уехать можно было каждые 15 минут.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Калининграде дачники хотят спасти раненого ястреба

Под Благовещенском устроили свалку из фекалий возле речки

В Москве зафиксированы 9-балльные пробки из-за непогоды и дачников

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем