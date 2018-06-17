В Белгороде дачники просят власти вернуть «автобусы-нелегалы»

Сегодня, 10:44

Единственный автобус катастрофически не справляется с потоком пассажиров. Инцидент зафиксирован в Шопино в Яковлевском районе города, сообщает «Россия 1».

В Белгороде дачники из Шопино просят местные власти отреагировать на ситуацию или вернуть «автобусы-нелегалы», так как с момента их исчезновения стало практически невозможно проехать на свои участки. Решение об их устранении приняли еще в феврале месяце. На сегодняшний день Теперь белгородские дачники могут воспользоваться маршрутом «107», который в день ходит только 4 раза в одну сторону, причем у водителей выходной в понедельник и четверг. Первый маршрут стартует в 7 часов утра, потом в 9 часов утра, последние два в 15:00 и начало восьмого вечера. Дачники заявляют, что на вечерний автобус практически невозможно попасть из-за большого наплыва людей.

По словам Александра Немыкина, главы департамента городского хозяйства администрации Белгорода, в экспериментальном плане количество поездок в день увеличили до 16 раз, это пока единственное решение проблемы. Ранее, когда курсировали «автобусы-нелегалы», уехать можно было каждые 15 минут.