Вас уволят, и вы умрёте: Лена Миро раскритиковала поднятие пенсионного возраста для россиян

Сегодня, 10:18

Известная блогер Лена Миро раскритиковала российское правительство, которое планирует повысить пенсионный возраст для граждан страны. Журналистка считает, что люди до пенсии физически не смогут себя прокормить.

Лена Миро призвала россиян подумать, что будет, если человеку 50-60 лет и у него уже начинает развиваться деменция. В таком случае работодатель уволит такого работника в пользу молодого и перспективного человека. И что остается делать людям, когда до пенсии ещё несколько лет? Миро утверждает, что всего девять из десяти людей подобного возраста после увольнения смогут найти себе работу.

Остальным людям придется просить помощи у детей и других родственников или оставаться жить в нищете, поскольку российское государство не может обеспечить людям достойную старость, утверждает Миро.