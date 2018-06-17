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Жители Удмуртии не верят, что НЛО было ракетой

Сегодня, 09:44

В Удмуртии в ночь с 16 на 17 июня жители стали массово выкладывать видео со странным светящимся предметом, который взлетел в воздух и оставил за собой длинный след. В Сети начались споры по поводу того, было это НЛО или ракета.

В два часа ночи жители Удмуртии заметили, как с поверхности начало что-то взлетать, внешне похожее на шар. Спереди и сзади его окружало яркое свечение, а в местах, где он проходил, оставался заметный след. Очевидцы не могли опознать объект, поэтому решили, что он внеземного происхождения. В это было легко поверить, так как шар внешне не был похож на самолет, а оставленный длинный след сравнили с хвостом кометы.
Однако многие заметили, что теория об НЛО маловероятна, и проще поверить, что это была ракета, запущенная с космодрома Плесецк. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» была видна во многих уголках России.

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