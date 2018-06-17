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Уже знаменитая Лиза Мартенц стала первой вице-мисс на всероссийском проекте «Мини Мисс и Мистер Россия 2018». Международный конкурс уже в скором времени организуют в Болгарии, куда съедутся сильные конкурсантки со всего мира.

11-летняя Лиза, талантливая школьница из Красноярска, поборется за титул мировой принцессы красоты в Болгарии в рамках конкурса «Prince Princess of the World 2018». Мероприятие красоты, таланта и моды является одним из самых престижных. В рамках конкурса участницы покажут жюри национальный костюм, сказочный наряд и вечернее платье. Помимо того, дети должны рассказать о своей стране на английском языке.

Лиза Мартенц ходит заниматься в модельное агентство Modern Beauty и это уже привело к престижным плодам в творчестве. Школьница стала первой вице-мисс на мероприятии «Мини Мисс и Мистер Россия» в 2018 году.