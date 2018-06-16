VistaNews.ru


В ночном небе Кирова появится «медуза» от ракеты

Вчера, 22:50

Кировчане станут непосредственными очевидцами подобного явления в ночь с 16 на 17 июня.

Ночью на небе Кирова появится «медуза» от ракеты Союз-2-1Б, запуск которой произойдет на космодроме Плесецк. На борту ракеты располагается спутник «Глонасс-М». Ракету запустят по направлению на восток, поэтому она пролетит над Архангельской областью и республикой Коми. Жители Кирова смогут стать свидетелями явления, которое возникнет в небе от подсвечивания солнцем газов, которые вырабатываются космической ракетой.

Прогноз погоды располагает к тому, чтобы «медузу» было четко видно, так как передается малая облачность. Сообщается, что явление можно будет увидеть через пару минут после непосредственного запуска. Специалисты советуют взобраться повыше, например на крышу или возвышенность, дабы более четко рассмотреть «медузу».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Коми жители засняли в небе большую «медузу»

«Призрачная медуза» появилась в небе над Австрией

Жители Челябинска испугались после яркой вспышки в ночном небе

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем