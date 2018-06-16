В ночном небе Кирова появится «медуза» от ракеты

Вчера, 22:50

Кировчане станут непосредственными очевидцами подобного явления в ночь с 16 на 17 июня.

Ночью на небе Кирова появится «медуза» от ракеты Союз-2-1Б, запуск которой произойдет на космодроме Плесецк. На борту ракеты располагается спутник «Глонасс-М». Ракету запустят по направлению на восток, поэтому она пролетит над Архангельской областью и республикой Коми. Жители Кирова смогут стать свидетелями явления, которое возникнет в небе от подсвечивания солнцем газов, которые вырабатываются космической ракетой.

Прогноз погоды располагает к тому, чтобы «медузу» было четко видно, так как передается малая облачность. Сообщается, что явление можно будет увидеть через пару минут после непосредственного запуска. Специалисты советуют взобраться повыше, например на крышу или возвышенность, дабы более четко рассмотреть «медузу».