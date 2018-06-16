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Многодетную мать из Ростова заставили лечиться от туберкулеза

Сегодня, 22:12

Женщина умышлено отказывалась от госпитализации, представляя опасность для своих же детей и других окружающих, однако за дело взялась прокуратура.

Как сообщают местные СМИ, многодетную мать из Ростова заставили лечиться от туберкулеза и принудительно отправили в стационар противотуберкулезного диспансера. Женщина имеет открытую форму заболевания, поэтому и дальше подвергать опасности жизни и здоровье малышей ей не позволили.

Соответствующее решение принял суд, который рассматривал обращение местной прокуратуры. Сейчас больная уже находится под присмотром медиков, и ее лечение начато. По какой причине женщина долгое время отказывалась от госпитализации – не сообщается.

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