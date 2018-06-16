На рынках Белоруссии перестанут продавать фаллоимитаторы

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Популярные секс-игрушки запретили выставлять на прилавки члены правительственных органов республики, вместе с ними с продажи должны быть сняты и другие аксессуары, приносящие разнообразие в интимную жизнь граждан.

Согласно новым поправкам в соответствующем документе, на рынках Белоруссии пропадут «секс-шопы», соответственно, реализаторы перестанут продавать фаллоимитаторы и прочие секс-игрушки. Такие меры предприняты властями с целью защиты от пропаганды порнографии, насилия и жестокости.

В документе также указано, что литература о сексуальном воспитании и образовании также пропадет с прилавков. Власти считают, что вступающие в силу ограничения помогут повысить уровень моральной защиты общества, а также предотвратить пропаганду порнографии.