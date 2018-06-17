Кирилл Терешин заявил о переезде в другой город

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Возможно, Москва вскоре узнает своего героя воочию, ведь Кирилл Кирилл «руки-базуки» уехать из родного Пятигорска.

Об этом знаменитый фрик, сообщил на своей страничке в Instagram. Куда переберётся знаменитый «синтоловый качок» пока неизвестно. Выбор синтолового фрика может упасть на столицу России, на которую Терешин давно положил глаз. В Москве он становится частым гостем на различных ТВ-шоу, так же является посетителем ночных клубов этого города. Перед публикой он демонстрирует свою фирменную «двоечку», отвечает на унизительные вопросы о своей персоне и удаляется. Больше Терешин ни на что не способен. Он не вызывает к себе былого интереса, появляясь лишь в качестве «хайповой персоны».

Так же золотой мечтой Кирилла является город Сочи. Терешин рассказывал, что он хотел бы жить в своем доме возле моря. Жить на широкую ногу. Ради воплощения этой цели он начал накачивать свои мышцы маслом. Заработок Кирилла - это платные поздравления в социальной сети Instagram. За каждое, по его словам, он получал по 30 тысяч рублей, очень часто получал баны от администрации.