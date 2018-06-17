Терешкова рассказала о своём полете

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В Ярославле проходят праздничные мероприятия, которые посвящены 55-летию со дня первого полета в космос женщины. Полет Валентины Терешковой осуществился 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6».

В космосе Терешкова провела трое суток. Празднуют знаменательное событие на ее Родине в Ярославской области. Валентина рассказала, что говоря о полете она вспоминает о маме. Ведь она утаила, что полетит в космос. Не хотела беспокоить.

По ее просьбе друзья отправляли письма маме, которые были написаны ею заранее. В письмах Валентина писала о своих прыжках с парашютом. Мама и не догадывалась, где находится ее дочь, но соседка проговорилась. Обман раскрылся, что очень обидело маму.

Это просто чудо, что простая ярославская девочка, которая работала на шинном заводе и занималась парашютным спортом, полетела за пределы планеты Земля. Ей и сегодня снится космос и сны всегда добрые.

Никто не смог повторить то, что сделала Терешкова. Она остается единственной в мире женщиной, которая летала в космос совершенно одна.

Терешкова - первый генерал-женщина Вооруженных сил страны.

Оказывается, глядя на полет "Востока-6", Сергей Королев сказал своей жене: «Запомни, милочка, космос не для баб!»