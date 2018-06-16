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Состояние шока и неприемлемости – такие последствия могут ожидать свидетелей неприличного занятия, считает эксперт.

Психолог прокомментировала инструкцию по занятию сексом в самолете, автором которой стала блогер Мария Арзамасова, называющая свой блог «Маша, давай».

По словам Ольги Твердовской, к советам девушки могут прислушиваться только те люди, которые хотят намерено шокировать окружающих и совершать эпатажные поступки, однако это является неуважением к личному пространству попутчиков.

Арзамасова в своем блоге детально объяснила, как заниматься сексом в самолете, и рассказала, что делать это можно в туалете и на сидениях под пледом. Тем не менее, психолог убеждена, что такое проявление чувств следует оставить для других мест, а громкие советы Марии скоро перестанут быть интересными публике, как и другие тренды.