«Оно движется»: Дерево, окутанное паутиной, пугает местное население

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Фильм ужасов предстал наяву, а внутри были живые существа, жаждущие наживы.

The Daily Mail сообщает о необычном случае в городке в Великобритании. Есть одна в нем особенность – дерево, окутанное паутиной. Внешний вид этого «зеленого насаждения» пугает местное население. Устрашающая сущность обвита пауками, которые не смогли выбраться из своей ловушки и стали «внутренностями» этого мумифицированного дерева.

Более того, местный полицейский в социальной сети опубликовал информацию о этом феномене. Мужчина упомянул, что если стоять перед громадной деревом-«мухоловкой», можно заметить, как оно движется. Явным фильмом ужасом наяву считают это дерево британцы. Подобное случилось и в Австралии.

Недавнее наводнение отправило бесчисленное количество бегущих на более высокую землю и создающих удивительные сцены массивных полотен пауков в реальный полет. Изображения деревьев, покрытых паутиной, усеянной тысячами пауков, были сделаны в Уэстбери, недалеко от Лонсестона в Тасмании.